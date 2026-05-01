Imprenditore modello Giosuè Paoletti Una rotatoria per ricordare il suo impegno

Una rotatoria è stata inaugurata in memoria di Giosuè Paoletti, imprenditore riconosciuto per il suo impegno nelle attività locali. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della Caritas, della Pro Ponte, della Croce Bianca Perugia, della Pro Loco di Balanzano e del Vespa Club Perugia. La cerimonia si è svolta in una giornata di sole, con la presenza di cittadini e associazioni, che hanno assistito alla sistemazione dell’opera commemorativa.

La Caritas, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club Perugia si sono fatti promotori di una raccolta firme rivolta alla Prefettura e al Comune di Perugia per l’intitolazione della rotatoria stradale, di recente realizzata nell’intersezione tra Via Piccolpasso e via Settevalli a Perugia, a nome dell’imprenditore perugino Giosuè Paoletti, scomparso nel maggio del 2024. L’obiettivo dei proponenti è quello di richiedere alle istituzioni competenti una ‘decisione straordinaria’, tale da consentire un’eccezione rispetto alla prassi burocratica, che comporta un’attesa di almeno dieci anni dalla morte del soggetto interessato all’intitolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Imprenditore modello" Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegno Notizie correlate Terme de montel milano rinnova il suo impegno ambientale con una nuova bioforestMilano, 26 marzo 2026 - Per il secondo anno consecutivo, Terme De Montel Milano, il parco termale urbano più grande d'Italia, conferma il suo impegno... Humanitas Partenopea consegna una lettera a Sánchez: omaggio al premier spagnolo per il suo impegno per la paceL'associazione Humanitas Partenopea consegna una lettera al premier spagnolo Pedro Sánchez tramite il Console di Spagna a Napoli, in via dei Mille... Altri aggiornamenti Si parla di: Imprenditore modello Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegno; Una rotatoria per ricordare Giosuè Paoletti: raccolte in poche ore più di 600 firme. Imprenditore modello Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegnoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it