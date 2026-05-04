A Perugia si è avviata una petizione per intitolare a Giosuè Paoletti una rotatoria della città. Le associazioni locali si sono unite per sostenere questa richiesta, chiedendo alla Prefettura di considerare la proposta senza rispettare la regola dei dieci anni dalla scomparsa. La petizione mira a rendere omaggio alla figura di Paoletti, coinvolgendo cittadini e gruppi che condividono questa iniziativa.

? Cosa scoprirai Perché la Prefettura dovrebbe ignorare la regola dei dieci anni?. Chi sono le associazioni che hanno unito le forze per la petizione?. Come può il merito di un cittadino superare i tempi burocratici?. Quali conseguenze avrà la decisione del Comune sulla memoria di Paoletti?.? In Breve Don Marco Briziarelli e varie associazioni firmano la petizione per l'eccezione burocratica.. Michele Biselli, Francesco Zuccherini ed Elena Ranfa sostengono l'iniziativa per il decoro.. La proposta riguarda la rotatoria tra via Piccolpasso e via Settevalli a Perugia.. Caritas, Croce Bianca e Pro Loco coordinano la raccolta firme per il merito.. Don Marco Briziarelli ha firmato la petizione per intitolare la rotatoria tra via Piccolpasso e via Settevalli a Giosuè Paoletti, scomparso nel maggio del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, petizione per intitolare una rotatoria a Giosuè Paoletti

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