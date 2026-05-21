Giorno dopo Giorno | istituzioni artisti e personalità per i 70 anni del nostro giornale

Milano, 21 maggio 2026 – Giorno dopo Giorno. Dalla prima pagina alla prossima. Le parole in bella vista sul palco segnano il ponte tra le radici e quello che verrà, mentre Il Giorno continua i festeggiamenti per i suoi 70 anni e scrive un nuovo capitolo del suo ’manifesto programmatico’ con il nuovo editore del Gruppo Editoriale Nazionale Leonardo Maria Del Vecchio. Leonardo Maria Del Vecchio: “La missione portare l’editoria nel mondo che stiamo vivendo oggi”. DAVIDE CANELLA Ieri sera è stata la festa del nostro giornale nel prestigioso Palazzo Bovara di corso Venezia: al centro "sentimenti, valori, storia. Ma ci vuole anche il coraggio – parole della direttrice Agnese Pini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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