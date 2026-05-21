Giornata dell’economia piacentina | al PalabancaEventi la presentazione del Report 2026
Lunedì 25 maggio si terrà presso il PalabancaEventi la tradizionale Giornata dell’economia piacentina, durante la quale verrà presentato il Report 2026 relativo al sistema economico locale. L’evento si propone di offrire un aggiornamento sui principali dati e tendenze che riguardano l’economia della zona, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti del territorio. La presentazione del rapporto costituisce un momento di confronto e analisi per comprendere le evoluzioni previste nel prossimo futuro.
Si rinnova lunedì 25 maggio l’appuntamento con la “Giornata dell’economia piacentina” nel corso della quale sarà presentato il Report 2026 sul sistema economico del nostro territorio.L’incontro si terrà, a partire dalle 17, nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi di via Mazzini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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