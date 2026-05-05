Occupazione previsioni incoraggianti per l’economia piacentina | Nel 2026 incremento fino al 2,9%

Per il 2026 si prevedono segnali positivi nel settore dell’occupazione a livello locale, con stime che indicano un incremento fino al 2,9 per cento. Questa previsione rappresenta uno dei dati più rilevanti riguardanti l’economia e la società di questa zona per l’anno prossimo. Le previsioni sono state diffuse da fonti ufficiali e indicano un miglioramento rispetto ai livelli attuali.

Viene dal fronte dell’occupazione uno dei dati più incoraggianti per l’economia e la società piacentina nel 2026. Secondo le elaborazioni della Camera di commercio dell’Emilia sui dati dell’Osservatorio Prometeia, infatti, l’incremento degli occupati potrebbe spingersi fino al 2,9%, migliorando.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Economia parmense in crescita: Pil +0,7% nel 2026 e occupazione in aumentoPer Parma e provincia, le previsioni economiche per il 2026 indicano una crescita del Pil dello 0,7%, in linea con la media regionale (+0,8%) e... Manifattura piacentina, il 2025 si chiude con un moderato incremento del fatturato (+0,4%)«Dopo aver scontato un calo dello 0,5% alla fine del settembre scorso, nel quarto trimestre 2025 la produzione della manifattura piacentina è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Turismo in Sardegna 2026: previsioni positive ma pesano trasporti e stagionalità. Bene l’occupazione a Piacenza (previsto +2,9%) ma pesano le incognite sul futuroECONOMIA PIACENTINA: BENE L’OCCUPAZIONE. VALORE AGGIUNTO NEL 2026 a +0,2% - Viene dal fronte dell’occupazione uno dei dati più incoraggianti per ... piacenzasera.it Pensioni: Schifone (FDI), 'dati incoraggianti sull'occupazione'Partiamo da dati incoraggianti: a novembre 2025 l'Istat registra 24,2 milioni di occupati con un tasso di occupazione del 62,6%. Questo trend positivo rafforza la base contributiva del sistema e ci ... ansa.it