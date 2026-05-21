Giornalista rapinato mentre è in diretta tv in Messico paura durante il collegamento

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta televisiva in Messico, un giornalista è stato vittima di una rapina. Un uomo armato di pistola si è avvicinato e ha aperto la portiera dell’auto, minacciando il cronista presente. La scena si è svolta nel corso di un collegamento in diretta, creando momenti di tensione e paura. Dopo aver minacciato il giornalista, il rapinatore è fuggito con alcuni oggetti, lasciando lo studio e gli spettatori sorpresi. Non ci sono state ripercussioni sulla trasmissione.

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Un malvivente armato di pistola ha aperto la portiera dell'auto minacciando il cronista, poi è fuggito a bordo dell'auto rubata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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