Giornalista rapinato mentre è in diretta tv in Messico paura durante il collegamento

Durante una diretta televisiva in Messico, un giornalista è stato vittima di una rapina. Un uomo armato di pistola si è avvicinato e ha aperto la portiera dell’auto, minacciando il cronista presente. La scena si è svolta nel corso di un collegamento in diretta, creando momenti di tensione e paura. Dopo aver minacciato il giornalista, il rapinatore è fuggito con alcuni oggetti, lasciando lo studio e gli spettatori sorpresi. Non ci sono state ripercussioni sulla trasmissione.

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