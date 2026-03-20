Libano missile colpisce durante la diretta tv | paura per giornalista e cameraman

Durante una trasmissione in diretta in Libano, un missile ha colpito l’area causando scompiglio. Un giornalista e un cameraman si sono trovati coinvolti in un evento improvviso, con il lampo e il boato che hanno interrotto la scena. L’incidente si è verificato in una regione già interessata dal conflitto, lasciando testimoniato il momento di shock e paura.

Un lampo improvviso, poi il boato. Nel cuore di una zona già segnata dalla guerra, una diretta televisiva si è trasformata in pochi istanti in una scena di puro terrore. Le immagini, diventate virali nel giro di poche ore, raccontano meglio di qualsiasi parola cosa significhi lavorare sotto il fuoco incrociato di un conflitto che continua ad allargarsi. >> “Purtroppo è Elisabetta”. La notizia più tragica dopo ore di ricerche: l’hanno trovata così Siamo nel sud del Libano, una delle aree più instabili del Medio Oriente in queste settimane. Qui, tra bombardamenti e tensioni crescenti, si susseguono attacchi che colpiscono non solo obiettivi militari ma anche centri abitati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Libano, feriti il giornalista di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta: “Attaccati dall’esercito israeliano”Il corrispondente irlandese del canale Russia Today, Steve Sweeney, e il suo operatore Ali Rida sono rimasti feriti da un attacco in Libano, avvenuto... Libano, ferito il corrispondente di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta: “Attaccati dall’esercito israeliano”Il corrispondente irlandese del canale Russia Today, Steve Sweeney, e il suo operatore Ali Rida sono rimasti feriti da un attacco in Libano, avvenuto... Tutto quello che riguarda Libano missile colpisce durante la... Temi più discussi: Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq; Hezbollah colpisce obiettivi israeliani mentre le forze del regime invadono il Libano meridionale; Giornalisti russi feriti durante un bombardamento in Libano. Missile esplode in diretta su giornalista e cameraman in Libano: si salvano all’ultimo secondoIl giornalista Steve Sweeney e il cameraman Ali Rida scampano a un missile durante una diretta nel sud del Libano ... fanpage.it Libano, missile esplode durante una diretta tv: il videoL’episodio è stato ripreso dalle stesse telecamere dell'emittente: nel video si vede il capo della redazione libanese di RT, Steve Sweeney, mentre parla davanti all’obiettivo. Pochi istanti dopo, un’e ... msn.com Raid aereo Israele in Libano: giornalista ferito durante collegamento in diretta - facebook.com facebook Libano, missile cade di fianco al giornalista in diretta: "Attacco intenzionale di Israele" x.com