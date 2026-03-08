Teheran in fiamme il giornalista in collegamento dal cuore dell’incendio

Un giornalista della televisione iraniana si collega dal cuore di un incendio scoppiato in un impianto petrolifero di Teheran. Durante il collegamento, utilizza le parole

"Vi parlo dall'inferno". Un giornalista della tv iraniana si collega da un impianto petrolifero di Teheran. Alle sue spalle, il colossale incendio provocato dagli attacchi condotti da Israele, che ha preso di mira raffinerie e depositi petroliferi nell'area della capitale. "Dicono che colpiscono infrastrutture militari, ma qui siamo vicino alle case", dice il.

Teheran in fiamme dopo i raid su raffinerie, il petrolio invade le fogne e il fuoco raggiunge le stradeLe strade di Teheran sono state avvolte dalle fiamme dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro alcune infrastrutture petrolifere della ... thesocialpost.it

Il cielo nero sopra Teheran dopo gli attacchi ai siti di stoccaggio del petrolio«I quasi 10 milioni di abitanti di Teheran si sono svegliati con una mattina coperta da dense nuvole nere», dopo che gli attacchi israeliani hanno colpito i siti di stoccaggio del petrolio iraniano: l ... msn.com

Rispondendo a un giornalista a bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito a Teheran la responsabilità del bombardamento di una scuola elementare femminile in Iran: "Da quanto ho visto, è stato l'Iran a farlo". È interven x.com

Le fiamme non si sono ancora spente. A ore dall'attacco, gli impianti petroliferi colpiti dai raid israeliani continuano a bruciare su Teheran, con colonne di fumo nero ancora visibili a chilometri di distanza che avvolgono la capitale iraniana in un'atmosfera irreal - facebook.com facebook