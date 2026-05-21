Giorgia ti voglio appesa a testa in giù E arriva la pesante condanna all’odiatore della Meloni

Un uomo di trentuno anni di Roma è stato condannato per aver insultato e minacciato la premier sui social media. La sentenza si riferisce a commenti in cui l’uomo ha scritto frasi minacciose rivolte alla politica, tra cui un messaggio in cui si augurava che fosse appesa a testa in giù. La decisione della magistratura è arrivata dopo l’analisi delle prove e delle comunicazioni online, confermando la condanna per comportamento minaccioso e offensivo.

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