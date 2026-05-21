Giorgia ti voglio appesa a testa in giù E arriva la pesante condanna all’odiatore della Meloni
Un uomo di trentuno anni di Roma è stato condannato per aver insultato e minacciato la premier sui social media. La sentenza si riferisce a commenti in cui l’uomo ha scritto frasi minacciose rivolte alla politica, tra cui un messaggio in cui si augurava che fosse appesa a testa in giù. La decisione della magistratura è arrivata dopo l’analisi delle prove e delle comunicazioni online, confermando la condanna per comportamento minaccioso e offensivo.
La condanna è arrivata, per l’uomo romano, di trentuno anni, colpevole di aver insultato e minacciato la premier Giorgia Meloni sui social. L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 mesi per le minacce via social rivolte nel 2020 a Giorgia Meloni, all’epoca parlamentare di Fratelli d’Italia. L’accusa di minacce aggravate contestate dalla procura di Roma fa riferimento a due post pubblicati dell’imputato, difeso dall’avvocato Marco Martorana, nel marzo 2020. “Sapete cosa velocizzerebbe questo tempo di quarantena? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Viktor Orban tutt’e tre sullo stesso patibolo” si leggeva in un post. E ancora “ Giorgia ti voglio 4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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