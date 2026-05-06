Durante l’edizione 2026 della Biennale di Venezia, un’artista austriaca ha presentato una performance in cui si è appenduta nuda a testa in giù, muovendo una campana come se fosse un batacchio. La scena si è svolta all’interno del padiglione dedicato all’Austria, coinvolgendo il pubblico con una rappresentazione che ha suscitato attenzione e discussione tra i visitatori. L’opera ha attirato l’interesse per la sua modalità espressiva e il contesto espositivo.

Appesa nuda a testa in giù a rappresentare il batacchio di una campana. La coreografa e artista performativa austriaca Florentina Holzinger ha portato la sua arte al padiglione austriaco della Biennale di Venezia 2026. La sua performance, come prevedibile, è diventata in poco tempo virale. Nelle clip circolate l’artista è appesa a testa in giù all’interno di una gigantesca campana di bronzo, nuda con il seno al vento, e si dondola avanti e indietro suonandola con il proprio corpo. La performance fa parte di una installazione più grande dal nome “Seaworld Venice”, che si riferisce non solo alla città lagunare ma a tutto il mondo globalizzato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Appesa nuda a testa in giù suona la campana come fosse un batacchio: la performance dell’artista austriaca alla Biennale di Venezia

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