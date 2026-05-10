In occasione della Festa della Mamma, la presidente del Consiglio ha pubblicato un messaggio sui social rivolto alle donne che ogni giorno vivono l’esperienza della maternità. Nel testo, ha affermato che la maternità cambia interiormente le persone e tocca il cuore. La celebrazione è avvenuta attraverso una riflessione condivisa online, senza eventi pubblici o manifestazioni ufficiali. La comunicazione si rivolge a tutte le madri e alle donne che sono madri.

In occasione della Festa della mamma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso sui social un lungo messaggio dedicato a tutte le donne che vivono quotidianamente l’esperienza della maternità. Un pensiero carico di emozione, nel quale la premier ha voluto sottolineare il valore umano, affettivo e sociale delle mamme. Meloni divulga il messaggio con uno scatto che la ritrae insieme alla figlia Ginevra, che ora ha nove anni. “Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare”, scrive sul suo profilo Instagram. Nel suo intervento, Meloni descrive la maternità come una delle esperienze più intense e trasformative della vita, capace di modificare profondamente il modo di vedere il mondo e di affrontare le difficoltà quotidiane.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giorgia Meloni celebra la Festa della Mamma: “La maternità ti cambia dentro, ti cambia il cuore”

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Anna Meloni: Dalla politica ai romanzi, la vita segreta della mamma di Giorgia #meloni #mamma# fdi

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