Giorgia ti voglio appesa a sgocciolare | arriva la pesante condanna

Da liberoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni di Roma è stato condannato a tre mesi di reclusione dal Tribunale di Roma per aver rivolto minacce aggravate nei confronti di Giorgia Meloni. La condanna è stata emessa in seguito a un procedimento legale avviato dopo che l'uomo aveva pronunciato parole minacciose nei confronti della politica. La decisione giudiziaria è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore, nel rispetto delle procedure previste dal sistema giudiziario italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 mesi di reclusione un uomo romano di 31 anni per minacce aggravate nei confronti di Giorgia Meloni. I fatti risalgono al marzo 2020, periodo di lockdown per il Covid-19, quando l’attuale premier era parlamentare di Fratelli d’Italia e non aveva responsabilità di governo (all’epoca era in carica l’esecutivo Conte).L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Martorana, aveva pubblicato due post sui social network dal contenuto violento. Nel primo scriveva: “Sapete cosa velocizzerebbe questo tempo di quarantena? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Viktor Orban tutt’e tre sullo stesso patibolo”. Nel secondo: “Giorgia ti voglio 4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

giorgia ti voglio appesa a sgocciolare arriva la pesante condanna
© Liberoquotidiano.it - "Giorgia ti voglio appesa a sgocciolare": arriva la pesante condanna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DISASTRO: GIORGIA FA LA SPESA DA SOLA PER LA PRIMA VOLTA! PAPÀ SALVO VIENE ARRESTATO!

Video DISASTRO: GIORGIA FA LA SPESA DA SOLA PER LA PRIMA VOLTA! PAPÀ SALVO VIENE ARRESTATO!

Sullo stesso argomento

“Giorgia, ti voglio appesa a testa in giù”. E arriva la pesante condanna all’odiatore della MeloniLa condanna è arrivata, per l’uomo romano, di trentuno anni, colpevole di aver insultato e minacciato la premier Giorgia Meloni sui social.

Feroce rapina alla stazione del Metromare, arriva la pesante condanna per l'unico maggiorenne della gangIn tre aggredirono e pestarono a sangue un coetaneo per cercare di impossessarsi dei suoi pantaloni, gli indagati avrebbero cercato anche di...

giorgia ti voglio appesaMinacce a Giorgia Meloni su Facebook: 31enne romano condannato a tre mesiI messaggi durante la pandemia Covid: Ti voglio appesa a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo ... romatoday.it

Fiorello a Giorgia, ti voglio direttrice e conduttrice a SanremoBattute fulminanti, ironia politica e momenti surreali anche oggi in diretta a 'La Pennicanza'. Fiorello riceve la videochiamata in diretta di Giorgia. Tra un complimento e l'altro, avanza subito una ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web