Un uomo di 31 anni di Roma è stato condannato a tre mesi di reclusione dal Tribunale di Roma per aver rivolto minacce aggravate nei confronti di Giorgia Meloni. La condanna è stata emessa in seguito a un procedimento legale avviato dopo che l'uomo aveva pronunciato parole minacciose nei confronti della politica. La decisione giudiziaria è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore, nel rispetto delle procedure previste dal sistema giudiziario italiano.

Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 mesi di reclusione un uomo romano di 31 anni per minacce aggravate nei confronti di Giorgia Meloni. I fatti risalgono al marzo 2020, periodo di lockdown per il Covid-19, quando l’attuale premier era parlamentare di Fratelli d’Italia e non aveva responsabilità di governo (all’epoca era in carica l’esecutivo Conte).L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Martorana, aveva pubblicato due post sui social network dal contenuto violento. Nel primo scriveva: “Sapete cosa velocizzerebbe questo tempo di quarantena? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Viktor Orban tutt’e tre sullo stesso patibolo”. Nel secondo: “Giorgia ti voglio 4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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