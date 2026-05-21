Giorgia Meloni sfratti e abusivi? Finita la pacchia | il premier picchia duro
Il governo ha annunciato un nuovo piano casa, presentato circa venti giorni fa, che riguarda anche le questioni di sfratti e occupazioni abusive. Dopo le polemiche sollevate dall’opposizione, il premier ha ribadito ieri la posizione del governo, affermando di voler mettere fine a situazioni considerate di illegalità e di precarietà abitativa. Il dibattito pubblico si è acceso con reazioni di varia natura, mentre l’esecutivo si mantiene sulle sue posizioni.
Il governo, il piano casa, l’aveva presentato venti giorni fa. Ma ieri, dopo le critiche pretestuose dell’opposizione, Giorgia Meloni lo ha rivendicato. E lo ha fatto davanti alla platea più titolata ad apprezzare e capire il senso di quel progetto e la logica delle norme per tutelare chi possiede una casa: i proprietari immobiliari. Parlando davanti all’assemblea annuale di Confedilizia, attraverso un video-messaggio, la premier ha ribadito la linea del governo. «Troppo spesso i proprietari affrontano un vero e proprio calvario per tornare in possesso del proprio immobile. E questo oltre ad essere ingiusto, crea un danno economico e sociale enorme» è la premessa dell’intervento della premier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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