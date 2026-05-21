Giorgia Meloni sfratti e abusivi? Finita la pacchia | il premier picchia duro

Il governo ha annunciato un nuovo piano casa, presentato circa venti giorni fa, che riguarda anche le questioni di sfratti e occupazioni abusive. Dopo le polemiche sollevate dall’opposizione, il premier ha ribadito ieri la posizione del governo, affermando di voler mettere fine a situazioni considerate di illegalità e di precarietà abitativa. Il dibattito pubblico si è acceso con reazioni di varia natura, mentre l’esecutivo si mantiene sulle sue posizioni.

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