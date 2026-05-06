La Premier italiana ha denunciato la diffusione di immagini false su di lei, definendole un rischio per tutti. Un commento è arrivato anche da un’altra figura pubblica, che ha criticato la situazione, definendola dannosa per la dignità politica. Dal Medio Oriente all’Italia, le immagini manipolate circolano ampiamente nel web globale, alimentando narrazioni e propaganda senza confini. Il caso ha riacceso il discorso sulla relazione tra tecnologia, politica e verità.

Dal Medio Oriente all’Italia, passando per il web globale dove immagini, narrazioni e propaganda viaggiano senza confini: il caso dei deepfake che coinvolgono la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riaccende il dibattito pubblico sul rapporto tra tecnologia, politica e verità. Un episodio che, nelle ultime ore, ha assunto una dimensione internazionale e che pone interrogativi non solo sul piano etico, ma anche su quello giuridico e culturale. A denunciare pubblicamente la vicenda è stata la stessa Premier, che ha segnalato la circolazione online di immagini manipolate, generate con intelligenza artificiale, nelle quali viene ritratta in pose e contesti mai esistiti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Deepfake contro la Premier, Giorgia Meloni denuncia: “Foto false su di me, è un rischio per tutti”. Il duro affondo di Ada Cosco: “Politica scaduta, così si distrugge la dignità”

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