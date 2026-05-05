Il partito Fratelli d'Italia ha dichiarato su X che il tempo dell'indulgenza sugli sfratti è terminato. In una nota ufficiale, si riferiscono all'introduzione di un disegno di legge che modifica le norme in materia di rilascio degli immobili. La comunicazione arriva in un momento in cui si discute di misure per la gestione delle esecuzioni di sfratto e della tutela delle proprietà.

"È finito il tempo dell'indulgenza". L'annuncio è di Fratelli d'Italia, su X: con il ddl Liberazione immobili "il Governo Meloni introduce misure di buonsenso per ristabilire legalità, tutelare i proprietari onesti e dare finalmente allo Stato strumenti rapidi ed efficaci contro chi occupa o trattiene abusivamente un immobile". " Abusivi fuori - si legge nella card condivisa dal partito guidato da Giorgia Meloni -. Sfratti veloci in 15 giorni anche per morosità o fine contratto". Una rivoluzione, insomma, che farà impazzire Ilaria Salis e chi, a sinistra, in nome della "lotta per il diritto alla casa " sostiene le occupazioni abusive (solo e rigorosamente "rosse", però) e che fa al contrario felici molti italiani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e gli sfratti-lampo: "L'ora dell'indulgenza è finita"

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