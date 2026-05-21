Giorgia Meloni in cima all’Europa dei follower e dei like

Questa mattina, l’account Instagram di Giorgia Meloni ha raggiunto i 6.570.432 follower, diventando il profilo più seguito tra i leader europei. La cifra supera quella degli altri account ufficiali di rappresentanti politici di diversi paesi europei, posizionandola al primo posto nella classifica dei profili più popolari sui social network tra i leader del continente. La crescita del suo seguito si è verificata negli ultimi mesi, senza includere informazioni su altre piattaforme o dettagli sul contenuto pubblicato.

In cima all’Europa dei follower e dei like. Con 6.570.432 follower, l’account di Giorgia Meloni è diventato questa mattina il profilo Instagram più seguito tra tutti quelli di leader europei. Il primato è stato possibile con il sorpasso ai danni del presidente francese Emmanuel Macron, fermo a 6.557.139 follower, che era in cima al podio ma che è stato scalzato da una rimonta incredibile che negli ultimi tre giorni ha consentito al canale della premier di guadagnare poco meno di mezzo milione di nuovi follower. La rimonta andava avanti già da qualche mese, infatti solo nell’ultimo anno, la crescita assoluta incassata da Meloni è stata di oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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