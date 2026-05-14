Recentemente sono stati pubblicati due volumi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Il primo, un libro-intervista con un ex presidente del Consiglio, ha suscitato reazioni contrastanti tra i lettori. Il secondo, scritto da un noto giornalista, si concentra sulla banalità editoriale di alcune pubblicazioni. Entrambe le opere hanno generato discussioni sui contenuti e sulla qualità degli interventi pubblici e mediatici.

Dopo il diversamente entusiasmante libro-intervista con Romano Prodi, «Il dovere della speranza», Massimo Giannini pare abbia avvertito, più che il dovere, la comodità della speranza nell'usato sicuro della banalità del male editoriale: Meloni, Trump, la destra, Mussolini, il fascismo, l'illiberalismo, il peccato originale berlusconiano. Così è arrivato «La sciamana», titolo che denuncia più che altro la fatica e il ritardo dell'officina: Jake Angeli, Capitol Hill, corna, rito tribale, democrazia «profanata». Tutto molto inizio 2021, tutto già visto, tutto adatto al tour tra le platee del conformismo librario e le confraternite televisive dell'allarme immaginario permanente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia Meloni e la banalità editoriale dei Giannini

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