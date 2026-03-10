Blitz dei vigili contro la banda dei georgiani e il ghisa in cima al palazzo | ladri bloccati all’uscita

Nella giornata del 10 marzo 2026, i vigili hanno effettuato un blitz nel quartiere Feltre di Milano, intervenendo in risposta a una segnalazione di persone sospette. Durante l’intervento, hanno bloccato alcuni ladri all’uscita di un edificio, mentre un ufficiale del corpo dei vigili urbani si trovava in cima a un palazzo. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti.

Milano, 10 marzo 2026 – La segnalazione sulla presenza di alcune persone sospette nel quartiere Feltre ha innescato un a ppostamento dei ghisa. E da quel servizio di osservazione è nata l’ operazione-lampo che nella tarda mattinata di ieri si è conclusa con l’arresto di due ladri georgiani, il trentunenne Valeri L. e il quarantanovenne Valeriane C. Gli investigatori di piazza Beccaria, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, sono anche riusciti a recuperare gran parte della refurtiva, vale a dire gioielli per 40mila euro rubati dall’abitazione di una sessantunenne che non era in casa in quel momento; all’appello mancano un paio di orologi, due collane e 600 euro in contanti, portati via da uno dei complici in fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

