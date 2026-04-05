Cagni si vendica di Adani | Vi faccio vedere un suo video dell'Empoli pensate che lo paghiamo noi

Gigi Cagni ha pubblicato un video dell'Empoli per rispondere alle accuse di difensivismo rivolte a Lele Adani, sostenendo che il video sarebbe finanziato da loro. La discussione tra i due si è infiammata dopo le dichiarazioni dell'ex tecnico, che ha anche rivolto una battuta sulla Nazionale. La vicenda si è sviluppata attraverso messaggi pubblici e condivisioni sui social, coinvolgendo i rispettivi team e tifosi.