Cagni si vendica di Adani | Vi faccio vedere un suo video dell'Empoli pensate che lo paghiamo noi
Gigi Cagni ha pubblicato un video dell'Empoli per rispondere alle accuse di difensivismo rivolte a Lele Adani, sostenendo che il video sarebbe finanziato da loro. La discussione tra i due si è infiammata dopo le dichiarazioni dell'ex tecnico, che ha anche rivolto una battuta sulla Nazionale. La vicenda si è sviluppata attraverso messaggi pubblici e condivisioni sui social, coinvolgendo i rispettivi team e tifosi.
Scontro tra Gigi Cagni e Lele Adani: l'ex tecnico risponde alle accuse di difensivismo con un vecchio video dell'Empoli e lancia una frecciata sulla Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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