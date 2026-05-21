Giorgia devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo la replica di Renzi alla rabbia di Meloni per le pubblicità nelle stazioni

Matteo Renzi ha replicato a una dichiarazione di Giorgia Meloni riguardo alle pubblicità nelle stazioni, invitandola a rivolgere le proprie critiche a Matteo Salvini per i problemi sui treni con ritardi frequenti. La risposta arriva poco dopo la diffusione di un articolo di un quotidiano nazionale, che aveva riportato le parole di Meloni. Renzi ha commentato la questione sottolineando che le responsabilità sui disagi del trasporto pubblico sono attribuibili a Salvini.

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