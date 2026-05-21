Giorgia devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo la replica di Renzi alla rabbia di Meloni per le pubblicità nelle stazioni
Matteo Renzi ha replicato a una dichiarazione di Giorgia Meloni riguardo alle pubblicità nelle stazioni, invitandola a rivolgere le proprie critiche a Matteo Salvini per i problemi sui treni con ritardi frequenti. La risposta arriva poco dopo la diffusione di un articolo di un quotidiano nazionale, che aveva riportato le parole di Meloni. Renzi ha commentato la questione sottolineando che le responsabilità sui disagi del trasporto pubblico sono attribuibili a Salvini.
«Devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo. Come al solito ha sbagliato Matteo ». Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Renzi alla notizia lanciata dal quotidiano La Stampa. Giorgia Meloni, infatti, si sarebbe infuriata per la campagna lanciata da Italia Viva per il 2×1000 ed esplosa sui social: una serie di cartelloni pubblicitari che ironizzano sui risultati del governo, utilizzando una visualizzazione tipica del Ventennio. In particolare, un l edwall comparso nella stazione di Roma Termini recita: « Qvando cera lei, i treni arrivavano in ritardo ». Meloni non vorrebbe essere additata di responsabilità altrui, cioè quelle del ministero di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Open.online
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni
"Quando c'era lei", Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non soloMatteo Renzi ha lanciato una campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni incentrata su alcuni manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano...