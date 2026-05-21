Giappone tempio buddista distrutto da un incendio | ospitava la fiamma eterna

Un tempio buddista situato nei pressi del Monte Misen, nella prefettura di Hiroshima, in Giappone, è stato completamente distrutto da un incendio. L'edificio era conosciuto per ospitare una “fiamma eterna” che ardeva da oltre un anno. L’incendio ha cancellato l’intera struttura, lasciando senza riparo uno dei simboli religiosi della zona. Le autorità locali stanno indagando sulle cause del rogo e sulla natura dell’incendio che ha coinvolto il tempio.

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È andato completamente distrutto un tempio buddista vicino al Monte Misen, nella prefettura di Hiroshima, in Giappone, noto per ospitare una “fiamma eterna” che ardeva da oltre 1.000 anni. L’incendio è stato dichiarato spento giovedì, con circa 30 vigili del fuoco sul posto impegnati a domare le fiamme. La Sala Reikado fa parte del complesso del tempio buddista Daishoin. Si dice che la “fiamma eterna” sia stata accesa originariamente dal monaco buddista Kukai oltre 1.200 anni fa. Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, tempio buddista distrutto da un incendio: ospitava la "fiamma eterna" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kinkaku-ji /Arashiyama, Kyoto | Japan Travel Vlog | Sullo stesso argomento Leggi anche: Celebrazione capodanno Singalese, Gambino e Rastrelli al Tempio Buddista La fiamma eterna di Chestnut RidgeC’è un posto nel Western New York dove la realtà sembra sospesa tra leggenda e scienza, dove l’acqua e il fuoco non si combattono ma convivono in un... Giappone, tempio buddista distrutto da un incendio: ospitava la fiamma eterna(LaPresse) È andato completamente distrutto un tempio buddista vicino al Monte Misen, nella prefettura di Hiroshima, in Giappone, noto per ospitare una fiamma eterna che ardeva da oltre 1.000 anni. stream24.ilsole24ore.com Giappone, monaci in affitto contro la fuga dai templi buddistiFunabashi, Giappone (askanews) – Un monaco in affitto. Kaichi Watanabe sembra un monaco buddista giapponese come tutti gli altri. Ma non è stato mandato da un tempio. I suoi servigi vengono richiesti ... affaritaliani.it