Celebrazione capodanno Singalese Gambino e Rastrelli al Tempio Buddista

Un evento che ha coinvolto diverse comunità religiose si è svolto al tempio buddista per celebrare il capodanno singalese. Tra i partecipanti ci sono stati rappresentanti di varie fedi e associazioni culturali, tra cui alcune figure pubbliche. L'iniziativa ha previsto momenti di preghiera, musica e scambio di auguri, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra culture diverse. La giornata si è conclusa con un rinfresco condiviso tra i presenti.

Un’occasione di dialogo interculturale e interreligioso. Saranno l’europarlamentare Alberico Gambino, in rappresentanza del viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, de il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli a portare un saluto istituzionale, domenica mattina, in occasione dell’apertura del Capodanno singalese presso il tempio buddista di Napoli. La cerimonia, in programma alle ore 9.30 in via Raffaele Marfella 15A, segna la 15ª edizione della manifestazione promossa dalla comunità srilankese cittadina. Ad accogliere gli ospiti nel tempio buddista partenopeo, curato dall’associazione Napoli Buddhistvihara, punto di riferimento religioso e culturale per la comunità singalese del territorio, sarà il responsabile spirituale, il Venerabile Panagala Vajiragnana Thero, guida della comunità locale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Capodanno lunare, la folla al Tempio Lama ha assistito alla Yingge DanceLa Cina celebra l’inizio del Capodanno lunare con preghiere, spettacoli e festeggiamenti nella capitale. “Diamo il benvenuto all’anno del Cavallo”. Celebrazione del Capodanno Cinese al Campus di ArezzoArezzo, 12 febbraio 2026 – Un pomeriggio dedicato alla celebrazione del Capodanno Cinese e alla scoperta delle tradizioni legate alla Festa di...