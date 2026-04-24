Nel Western New York si trova un luogo noto per la presenza di una fiamma eterna, che brucia incessantemente senza spegnersi. Questo sito combina elementi che sembrano usciti da un racconto fantastico, con acqua e fuoco che coesistono in modo insolito. La fiamma, alimentata da gas naturali, arde da decenni senza bisogno di interventi esterni. La zona attira visitatori e studiosi interessati a questo fenomeno insolito.

C’è un posto nel Western New York dove la realtà sembra sospesa tra leggenda e scienza, dove l’acqua e il fuoco non si combattono ma convivono in un abbraccio impossibile. Nel Chestnut Ridge Park di Orchard Park, a circa 29 chilometri a sud di Buffalo, una piccola cascata di circa nove metri cela al suo interno un segreto straordinario: una fiamma tremolante che arde senza sosta, alimentata da un lento respiro di gas naturale che sale dal ventre della Terra. Non è un trucco scenografico, non è un impianto artificiale. È un fenomeno geologico reale, raro e ancora in parte misterioso, che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La fiamma eterna di Chestnut Ridge

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