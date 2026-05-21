In Giappone, sono state adottate nuove rotte per il trasporto di greggio con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate alla crisi estiva. Le raffinerie dovranno gestire carichi provenienti da fonti con caratteristiche chimiche differenti, creando nuove sfide logistiche. Le rotte verso le coste dell’America sono state estese, raddoppiando i tempi di navigazione rispetto alle rotte tradizionali. Queste modifiche sono state annunciate come parte di un piano strategico per rispondere alla situazione di emergenza nel settore energetico.

? Punti chiave Come faranno le raffinerie a gestire greggi con caratteristiche chimiche diverse?. Perché le nuove rotte verso l'America raddoppiano i tempi di navigazione?. Quanto inciderà il passaggio per il Capo di Buona Speranza sui prezzi?. Chi sostituirà il petrolio medioriente per evitare il blocco dello Stretto?.? In Breve Importazioni mediorientali passate dal 95% grazie a nuovi fornitori in Messico, Ecuador e Venezuela.. Viaggi via Capo di Buona Speranza richiedono 55 giorni per superare i blocchi logistici.. Raffinerie adattano processi tecnici per miscelare greggio statunitense, russo e sudamericano.. Aumento costi logistici per i consumatori finali causa rotte marittime prolungate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, nuove rotte per il greggio: il piano contro la crisi estiva

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