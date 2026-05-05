L'Unione Europea ha adottato nuove direttive rivolte alle compagnie aeree, mirate a contrastare la crisi dei carburanti. Le regole prevedono misure specifiche per gestire il fenomeno del tankering aereo, pratiche in cui le compagnie trasportano carburante in eccesso. Inoltre, si pianificano importazioni di carburanti statunitensi per coprire il fabbisogno europeo, riducendo la dipendenza da fonti locali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove regole il fenomeno del tankering aereo?. Quali carburanti americani verranno importati per colmare il vuoto europeo?. Chi gestirà concretamente l'osservatorio sui volumi di carburante futuro?. Perché la Commissione non può rivelare le scorte delle compagnie?.? In Breve Nuove raccomandazioni tecniche tramite l'Agenzia dell'Unione per la sicurezza aerea.. Possibile importazione di carburante tipo A dagli Stati Uniti.. Proposta di osservatorio specifico sui carburanti tramite piano AccelerateEU.. Prossimo incontro del gruppo di coordinamento sul petrolio la settimana prossima.. La Commissione europea presenterà questa settimana a Bruxelles nuove direttive per le compagnie aeree con l’obiettivo di gestire la crisi del carburante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, nuove direttive per le compagnie: piano contro la crisi dei fuel

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