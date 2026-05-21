Giappone e Corea volano altissimi ma c’è già chi teme l’effetto Icaro

Negli ultimi mesi, le economie di Tokyo e Seul hanno registrato risultati eccezionali nel settore dei semiconduttori, grazie a investimenti strategici e all’uso dell’intelligenza artificiale. Entrambe le capitali asiatiche si sono distinte per la crescita rapida e sostenuta, attirando l’attenzione di analisti e osservatori internazionali. Tuttavia, si manifestano anche alcune preoccupazioni riguardo a un possibile eccesso di entusiasmo, che potrebbe portare a un sovraespansione nel settore tecnologico.

Mentre l’Europa si interroga stancamente sui tassi e Wall Street ancora la settimana scorsa ha ritestato i massimi storici, l’Estremo Oriente ha deciso di cambiare marcia. In particolare, i listini di Seul e Tokyo stanno vivendo una stagione di euforia che ricorda i tempi d’oro, ma sotto la vernice brillante dei rendimenti a tre cifre c’è chi teme un sistema surriscaldato.ù La Corea del Sud ha messo a segno una performance che definire «stratosferica» è riduttivo. Il Kospi, l’indice azionario principale coreano, ha guadagnato l’85,6% in un anno, e c’è chi fra i pessimisti lo vede gigante dai piedi d’argilla, o meglio, di silicio. Oltre il 40% della capitalizzazione di mercato è infatti appeso al destino di due soli titoli: Samsung Electronics e SK Hynix. 🔗 Leggi su Laverita.info

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