Primarie? Il campo largo è già diviso C’è chi teme un bagno di sangue

Il dibattito sulle primarie ha preso il sopravvento con l’annuncio di un leader politico che ha dichiarato la disponibilità a organizzare consultazioni di coalizione. Questa presa di posizione si inserisce in un quadro già segnato da divisioni all’interno del campo largo, dove alcuni osservatori temono possibili conflitti o scontri accesi in vista delle future scadenze elettorali.

Goodbye referendum, welcome primarie. Ci ha pensato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte a interrompere il giubilo per il trionfo del No prima ancora che si potesse svolgere, annunciando l’inattesa disponibilità alla primarie di coalizione. Che sono immediatamente assurte ad argomento principale delle classi dirigenti del centrosinistra, dal momento che anche Elly Schlein – che dalle primarie di popolo è uscita vincente dopo esser arrivata seconda tra gli iscritti – è affezionatissima all’istituto che ha determinato il suo successo come segretaria del Pd. Anche se qualcuno nello stesso Pd dubita che la segretaria abbia voglia di imbarcarsi in uno scontro fratricida a colpi di veti incrociati con Conte e presagisce piuttosto che si possa trovare solo un Romano Prodi della situazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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