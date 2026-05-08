Il Pnrr punto di svolta per la Pa e volano per le imprese ma ora si teme il vuoto

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si avvicina alla fase conclusiva, con le ultime tappe del suo percorso. Confindustria Piacenza ha organizzato un incontro per aggiornare sulla situazione, coinvolgendo il ministro e la presidente di un’associazione di costruttori. La discussione si è concentrata sui progressi fatti e sulle preoccupazioni riguardo a possibili vuoti di risorse o interventi futuri.

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Pnrr, i corridori hanno girato l’ultima curva e siamo al rettilineo finale per la volata. Per questo Confindustria Piacenza ha voluto fare il punto della situazione, insieme al ministro Tommaso Foti e alla presidente di Ance, Federica Brancaccio. «Il Pnrr - è il commento di Alessandro Losi di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Decreto Pnrr, Confapi chiede meno burocrazia nei rapporti tra imprese e PaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al... Leggi anche: Pnrr a Giugliano, nastri tagliati e poi il vuoto: viaggio tra le opere realizzate ma non in funzione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro; Rapporto europeo sullo sviluppo sostenibile 2026; Il Pnrr va a ritmo lento: in Puglia i pagamenti sono fermi ancora al 31%; Pnrr, in Umbria 235 milioni di euro per la missione salute. Il punto sugli interventi. Pnrr in Sicilia, la verità sui 13 miliardi di lavori da uno studio inviato ai senatoriDopo la preoccupazione dei sindaci siciliani rispetto al rischio che i cantieri avviati con il Pnrr possano rimanere spettrali incompiute che decreterebbero il dissesto di molti Comuni, un tema è rima ... lasicilia.it Riforma medici di famiglia divisa in due da Schillaci: decreto subito per riempire la Case di comunità (ed evitare il flop Pnrr)Ormai sembra essere un modus operandi rodato del ministero della Salute: annunciare in pompa magna una grande riforma, per poi spacchettarla in due parti. Una prima di carattere urgente, messa in camp ... ilfattoquotidiano.it L’amministratore delegato fa il punto sugli interventi di messa in sicurezza finanziati dal Pnrr - facebook.com facebook Pnrr, 235 milioni di euro tra edilizia sanitaria, macchinari, interventi su ospedali, servizi e formazione. Riunione della Commissione speciale Pnrr Salute per fare il punto sullo stato dei lavori in #Umbria #regioneumbria consiglio.regione.umbria.it/informazione/ x.com