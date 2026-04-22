In vista delle prossime sessioni di mercato, il club rossonero continua a seguire con attenzione le mosse dell'attaccante che ha recentemente rinnovato il contratto con la sua attuale squadra. Si discute di un possibile trasferimento in Italia o di un trasferimento all’estero, con varie opzioni sul tavolo. Le ultime notizie arrivano dall’esperto di mercato, che fornisce aggiornamenti sui movimenti e sulle trattative in corso.

Il nome di Dusan Vlahovic resta uno dei più caldi in ottica Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, quando il ritorno in Champions League imporrà una rosa più profonda e competitiva. In questo scenario si inserisce la situazione contrattuale dell’attaccante serbo classe 2000, attualmente in scadenza con la Juventus. La trattativa per il rinnovo, che nei mesi scorsi sembrava prima lontana e poi vicina alla chiusura, è tornata in una fase di stallo. Vlahovic percepisce oggi 12 milioni di euro netti a stagione, cifra che il club bianconero considera fuori parametro per il futuro, al punto da essere disposto a discutere solo un accordo al ribasso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan ancora sulle orme di Vlahovic: le ultime da Gianluca Di Marzio

Primi contatti avvenuti: come reagirà il Milan Attenzione a Vlahovic! Pavlovic, Rabiot e Modric

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Di Marzio a sorpresa: “Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Incontro a breve”Nonostante il calciomercato sia ufficialmente finito più di due settimane fa, le voci e le indiscrezioni non si fermano mai.

Leggi anche: Calciomercato Milan, che ne sarà di Vlahovic? Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La priorità di Allegri è rimanere al Milan, ma chiede garanzie sulla rosa; Calciomercato Milan, Tiago Gabriel nel mirino: le ultime; Il Milan su Tiago Gabriel, il Lecce fissa il prezzo: il giornalista rivela, Non c'è ancora una vera trattativa; Milan, interesse per il difensore portoghese: il punto.

Di Marzio: Il Milan avanza per Goretzka. Segnali positivi e i rossoneri sono più avanti rispetto alla concorrenzaGianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Leon Goretzka che piace a diverse squadre tra cui la Juventus, ma il tedesco sembra essere vicino al Milan: ... tuttojuve.com

Goretzka al Milan: Segnali positivi, i tifosi sognanoArrivano segnali positivi per l'arrivo di Goretzka in rossonero: secondo Gianluca Di Marzio, il Milan è in vantaggio ... milanlive.it

IL MILAN SPINGE PER GORETZKA Gianluca Di Marzio a Sky: "Il Milan rossoneri stanno spingendo tanto per Goretzka. Il Milan sta avanzando perchè ritiene il tedesco il rinforzo ideale per rinforzare il centrocampo milanista che è già forte. I segnali che arriv - facebook.com facebook

Il Milan spinge e avanza per Goretzka: è lui il profilo ideale individuato dai rossoneri per il centrocampo, ci sono segnali positivi. @SkySport x.com