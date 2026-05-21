Giallo a Canicattì | 37enne trovato morto in casa

Nella serata di ieri, un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione nel centro di Canicattì. La scoperta è stata fatta intorno a ora di cena, ma al momento non sono ancora note le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità. La salma è stata rimossa per gli accertamenti medici e l’ispezione cadaverica.

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