Giallo a Canicattì | 37enne trovato morto in casa
Nella serata di ieri, un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione nel centro di Canicattì. La scoperta è stata fatta intorno a ora di cena, ma al momento non sono ancora note le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità. La salma è stata rimossa per gli accertamenti medici e l’ispezione cadaverica.
Il cadavere di un trentasettenne canicattinese è stato trovato, nella tarda serata di ieri, in un'abitazione del centro di Canicattì. Le cause del decesso dell'uomo non sono chiare, potrebbe non essersi trattato di una tragedia dovuta a cause naturali. L'ispezione cadaverica eseguita durante la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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