Trovato morto in casa Giallo nella villa del famoso | carabinieri sul posto

Nel pomeriggio di sabato, i carabinieri sono intervenuti in una villa privata sulla zona precollinare di Torino, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. La scoperta ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si è immediatamente concentrata sulla scena del ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le circostanze del decesso.

Un ritrovamento drammatico ha scosso la quiete della zona precollinare di Torino, dove nel pomeriggio di sabato è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo all’interno di una villa privata. La scoperta è avvenuta in una residenza molto conosciuta del capoluogo piemontese, appartenente alla famiglia Lavazza, storica dinastia dell’industria del caffè italiano. >> “Sono entrati nell’ospedale e hanno visto tutto”. La scoperta choc dei carabinieri: “E non succede solo lì” Secondo le prime informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, il cadavere si trovava all’interno della proprietà. Il rinvenimento ha immediatamente fatto scattare l’allarme e in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai soccorsi sanitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

