Giallo in casa Lavazza | trovato morto lo storico giardiniere

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, nella villa di Marco Lavazza, è stato trovato senza vita uno dei dipendenti storici dell’azienda, il giardiniere. La villa si trova in una zona residenziale di Torino e l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Una tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 7 marzo nella villa di Marco Lavazza con il ritrovamento, senza vita, del corpo di un dipendente storico del vicepresidente dell'omonima azienda italiana produttrice di caffè tostato fondata nel 1895 a Torino da Luigi Lavazza. La villa si trova in una zona residenziale della precollina del capoluogo piemontese dove si trovano altre ville immerse nel verde. Dopo l'allarme, sul posto sono arrivate immediatamente un'ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte di Ronald Adarlo, un uomo di origine filippine di 50 anni che prestava servizio come giardiniere e custode da molti anni nella villa di Lavazza, dunque un uomo di estrema fiducia.