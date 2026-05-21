Giacinto Fiore | Milano può essere la capitale europea dell’intelligenza artificiale

L’AI Week si è consolidata come l’evento principale per chi desidera conoscere gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni pratiche nelle aziende. Durante questa manifestazione, esperti del settore discutono delle potenzialità dell’AI e delle sfide da affrontare per integrare questa tecnologia nel mondo del lavoro. Milano si propone come possibile centro di riferimento europeo per l’intelligenza artificiale, grazie alla partecipazione di professionisti e aziende che si confrontano sui progressi e le opportunità offerte da questa innovazione.

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