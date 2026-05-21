Giacinto Fiore | Milano può essere la capitale europea dell’intelligenza artificiale
L’AI Week si è consolidata come l’evento principale per chi desidera conoscere gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni pratiche nelle aziende. Durante questa manifestazione, esperti del settore discutono delle potenzialità dell’AI e delle sfide da affrontare per integrare questa tecnologia nel mondo del lavoro. Milano si propone come possibile centro di riferimento europeo per l’intelligenza artificiale, grazie alla partecipazione di professionisti e aziende che si confrontano sui progressi e le opportunità offerte da questa innovazione.
L’ AI Week si è ormai affermata come l’appuntamento di riferimento per chi vuole comprendere dove sta andando l’intelligenza artificiale e, soprattutto, come portarla concretamente nelle imprese. Riporta TgCom24 – che quest’anno, alla Fiera di Rho, il salto di qualità è stato evidente: meno hype, più casi reali, più decisori pronti a firmare. Abbiamo incontrato Giacinto Fiore, l’uomo che ha costruito tutto questo partendo da Altamura, in provincia di Bari, con una squadra di meno di venti persone e una visione molto chiara: fare di Milano il mercato europeo dell’intelligenza artificiale. L’AI Week viene definita il più grande evento europeo dedicato all’intelligenza artificiale Che bilancio fa di questa settima edizione?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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