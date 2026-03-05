A Milano Cortina, la prima Olimpiade dell’era aumentata utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare dati biometrici, creare ricostruzioni tridimensionali e realizzare simulazioni predittive. Questi strumenti tecnologici sono stati adottati per migliorare l’organizzazione e l’efficienza delle competizioni, coinvolgendo sistemi avanzati di calcolo e analisi automatizzata. La presenza dell’IA rappresenta un elemento innovativo nel contesto delle attività olimpiche.

Articolo. Analisi dei dati biometrici, ricostruzioni 3D e simulazioni predittive: così l’IA ha supportato atleti e staff tecnici alle Olimpiadi Invernali, trasformando centimetri e centesimi in medaglie Lo sport non è semplicemente sforzo fisico, ma anche tattica e precisione. Non basta allenarsi a fondo per ottenere grandi risultati, è fondamentale studiare i dati che emergono dal corpo di un atleta per capire come muoversi e dosare nel migliore dei modi le energie. La conferma è arrivata dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove la tecnologia è entrata ancor più all’interno di specialità che si giocano su centimetri e centesimi di secondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Milano Cortina, la prima Olimpiade dell’era aumentata grazie all’intelligenza artificiale

