Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale

Trustpilot ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità pensate per migliorare la visibilità dei marchi online. Questi strumenti permettono alle aziende di aumentare la loro presenza e di essere facilmente trovate dai consumatori in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale. La piattaforma continua a sviluppare soluzioni che facilitano il processo di scelta tra i clienti, grazie a strumenti aggiornati e mirati.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I nuovi strumenti consentono alle aziende di rafforzare la propria visibilità e credibilità nei percorsi di acquisto guidati dall’AI, trasformando le recensioni in un vero vantaggio competitivo MILANO, 15 aprile 2026 PRNewswire — Trustpilot, la più grande piattaforma indipendente di back dei consumatori al mondo, annuncia oggi il lancio di una nuova serie di funzionalità pensate per aiutare i brand a gestire e ottimizzare il percorso d’acquisto sempre più influenzato dall’intelligenza artificiale. In un contesto in cui gli agenti AI guidano in misura crescente le decisioni dei consumatori, Trustpilot mette a disposizione delle aziende i “segnali di fiducia” fondamentali per spingere un potenziale cliente dalla semplice curiosità all’acquisto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale Il futuro del libro nell’era dell’intelligenza artificiale: editori Usa ed europei a confrontoL’editoria libraria italiana e internazionale si trova di fronte a una svolta epocale, segnata dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. Leggi anche: Come l’intelligenza artificiale può aiutare a farsi le domande giuste sul lavoro Temi più discussi: Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell’era dell’intelligenza artificiale; Trustpilot introduce le metriche di visibilità AI: le recensioni diventano fattore di ranking; Nell’era dell’AI, la fiducia diventa decisiva: Trustpilot cambia le regole; Oltre lo scaffale: il settore del largo consumo (FMCG) si reinventa tra community digitali e vendite dirette. Trustpilot introduce nuove funzionalità per aiutare i brand a farsi trovare ed essere scelti nell'era dell'intelligenza artificialeI nuovi strumenti consentono alle aziende di rafforzare la propria visibilità e credibilità nei percorsi di acquisto guidati dall'AI, trasformando le recensioni in un vero vantaggio competitivo ... adnkronos.com Trustpilot, nuove funzionalità per farsi scegliere nell’era dell’AII nuovi strumenti consentono alle aziende di rafforzare la propria visibilità e credibilità nei percorsi di acquisto guidati dall’AI, ... ferrutensil.com De Matteo Home. . Ancora ci pensi Oltre 2.300 persone hanno già scelto di dormire meglio con De Matteo Home. Voto medio su Trustpilot: 4.9 su 5. Qualità artigianale direttamente dalla nostra fabbrica alla tua camera da letto. Oggi trovi il tuo nuovo materass - facebook.com facebook