Gheppio ferito nel parcheggio della guardia di finanza | dopo settimane di cure è tornato a volare
Un gheppio ferito è stato ritrovato con un’ala danneggiata nei pressi della caserma Testero del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, l’uccello è stato rimesso in libertà. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela della fauna selvatica e di interventi di soccorso per gli animali selvatici. La riabilitazione dell’animale è durata diverse settimane prima di poter tornare a volare.
È stato trovato con un'ala ferita negli spazi aperti della caserma Testero del comando provinciale della guardia di finanza di Genova, il gheppio rimesso in libertà dopo settimane di cure.Il Falco tinnunculus è un rapace inserito negli elenchi delle specie protette dalla Convenzione di Washington. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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