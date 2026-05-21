Gheppio ferito nel parcheggio della guardia di finanza | dopo settimane di cure è tornato a volare

Un gheppio ferito è stato ritrovato con un’ala danneggiata nei pressi della caserma Testero del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, l’uccello è stato rimesso in libertà. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela della fauna selvatica e di interventi di soccorso per gli animali selvatici. La riabilitazione dell’animale è durata diverse settimane prima di poter tornare a volare.

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