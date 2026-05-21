? Domande chiave Come ha fatto Ghali a trasformare un brano accantonato in un successo?. Perché l'alieno è stato scelto come osservatore della nostra società?. Cosa rivela la metafora spaziale sulla nostra dipendenza dagli smartphone?. Come cambiano i confini del mondo attraverso gli occhi di un estraneo?.? In Breve Collaborazione con Michelangelo e Davide Petrella iniziata nell'estate 2023. Lavori di rifinitura sonora posticipati per completare l'ultimo album in studio. Metafora dell'alieno per criticare dipendenza digitale e conflitti territoriali. Visione cosmica della natura contrapposta alla realtà dei quartieri e delle guerre. Ghali ha presentato il brano Casa mia durante l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston un dialogo inedito con un essere alieno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghali e l’alieno a Sanremo: il segreto dietro Casa mia

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