Controllano abusi in casa in costruzione e scoprono bunker segreto dietro il muro | il video

Durante un controllo di routine a San Luca, in Calabria, i carabinieri hanno individuato un bunker nascosto dietro un muro in una casa in costruzione. La scoperta è avvenuta mentre verificavano presunti abusi edilizi e attività illecite nella zona. Il video della scoperta mostra il nascondiglio segreto che è stato trovato durante il sopralluogo.

La scoperta dei carabinieri a San Luca, in Calabria, durante un servizio di controllo del territorio per contrastare episodi di illegalità nella Locride e nell'entroterra aspromontano.