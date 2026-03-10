Scoperto bunker segreto in una casa in costruzione a San Luca | accesso nascosto dietro una parete

Durante i lavori di costruzione di una casa a San Luca è stato rinvenuto un bunker segreto nascosto dietro una parete. L’accesso al vano avviene tramite una botola a scomparsa, mentre le pareti sono realizzate in cemento armato. La scoperta ha portato alla luce una struttura nascosta e ben protetta all’interno dell’edificio.

Il vano sotterraneo è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Bianco con lo squadrone Cacciatori. Durante i controlli anche multe e patenti ritirate per uso del cellulare alla guida Un vano occultato dietro una parete, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e assoluta riservatezza. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Bianco durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di San Luca, nel cuore dell’entroterra aspromontano. La conformazione del vano, isolato e non visibile dall’esterno, lascia ipotizzare una possibile destinazione all’occultamento di armi, sostanze stupefacenti o al rifugio di persone intenzionate a sottrarsi alle ricerche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

