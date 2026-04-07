Mario Biondi ha raccontato di aver accompagnato Sayf a Sanremo, dove ha presentato un brano che è stato poi scartato da Carlo Conti. Il cantante ha anche parlato della sua prima esperienza in italiano con il brano “Prova d’autore” e ha spiegato di aver curato quasi tutto il suo nuovo disco, occupandosi di testi, composizione, arrangiamenti e produzione. La sua partecipazione al progetto è stata molto personale e autoreferenziale.

“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto. Ho curato il nuovo disco quasi per intero: testi, composizione, arrangiamenti e produzione”. Questa versatilità, Mario Biondi l’ha voluta racchiudere nel titolo del suo primo album in italiano “Prova d’autore”, in uscita il 10 aprile. Venti tracce che spaziano dal soul al jazz, passando per il funk e il blues, fino al cantautorato. “È un lavoro di vent’anni. Essendo una prova importante ho voluto attenzionarla bene – ha rivelato in un incontro a Milano –. Quando sei di corsa capita di velocizzare la scrittura e gli arrangiamenti, ma ho preferito non legarmi a tempistiche precise e sono contento di aver potuto rifinire dei brani per mesi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi. Il crooner e la “prima volta” in italiano con “Prova d’autore”

“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

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