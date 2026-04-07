Mario Biondi ha dichiarato di aver accompagnato Sayf a Sanremo e di aver assistito a un episodio durante una delle prove, quando Carlo Conti avrebbe scartato un brano presentato. In un’altra intervista, Biondi ha spiegato di aver curato quasi interamente il suo nuovo album, occupandosi di testi, composizione, arrangiamenti e produzione. Queste affermazioni sono state rese pubbliche attraverso interviste rilasciate di recente.

“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto. Ho curato il nuovo disco quasi per intero: testi, composizione, arrangiamenti e produzione”. Questa versatilità, Mario Biondi l’ha voluta racchiudere nel titolo del suo primo album in italiano “Prova d’autore”, in uscita il 10 aprile. Venti tracce che spaziano dal soul al jazz, passando per il funk e il blues, fino al cantautorato. “È un lavoro di vent’anni. Essendo una prova importante ho voluto attenzionarla bene – ha rivelato in un incontro a Milano –. Quando sei di corsa capita di velocizzare la scrittura e gli arrangiamenti, ma ho preferito non legarmi a tempistiche precise e sono contento di aver potuto rifinire dei brani per mesi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi

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Michele Bravi a Sanremo 2026: «Quando ha mandato la canzone a Carlo Conti, ho scritto a Fiorella Mannoia e le ha detto: “Se succede, devi venire per il duetto”»Prima o poi è una ballad intima e introspettiva che esplora il tema dell’inadeguatezza e la fine di un amore.