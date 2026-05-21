Un mese fa, l’Osasuna aveva già raggiunto 42 punti, ma quattro sconfitte consecutive nelle ultime partite hanno compromesso la loro situazione in classifica. La squadra si trova ora in una condizione difficile, con un calo di risultati che ha ridotto la stabilità raggiunta in precedenza. La prossima partita contro il Getafe si giocherà sabato 23 maggio alle 21:00.

Un mese fa l’Osasuna sembrava più che tranquillo, con 42 punti già conquistati: l’incredibile innalzamento del livello di competitività delle zone basse unito a una serie di quattro sconfitte consecutive ha messo i Navarri in una condizione davvero poco piacevole. La squadra di Pamplona non è ancora certa della salvezza e l’ultima gara non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Osasuna (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Azulones vittoriosi nell’ultima casalinga?

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