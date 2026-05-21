Getafe-Osasuna sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Navarri rischiano al Coliseum
Sabato 23 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Getafe e Osasuna, due squadre che si affrontano al Coliseum. Un mese fa, l’Osasuna aveva accumulato 42 punti e sembrava aver raggiunto una buona posizione in classifica. Tuttavia, le recenti quattro sconfitte consecutive e un aumento della competitività delle squadre in zona retrocessione hanno complicato la situazione per i Navarri. Si tratta di un match decisivo per entrambe le formazioni, con i punti in palio che potrebbero influenzare il loro destino in campionato.
Un mese fa l’Osasuna sembrava più che tranquillo, con 42 punti già conquistati: l’incredibile innalzamento del livello di competitività delle zone basse unito a una serie di quattro sconfitte consecutive ha messo i Navarri in una condizione davvero poco piacevole. La squadra di Pamplona non è ancora certa della salvezza e l’ultima gara non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sullo stesso argomento
Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta al Coliseum?Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità...
Getafe-Osasuna (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Navarri rischiano al Coliseum ift.tt/kPqTgOz #scommesse #pronostici x.com
Pronostico Getafe vs Osasuna – 23 Maggio 2026Nel contesto de La Liga, il confronto tra Getafe e Osasuna in programma il 23 Maggio 2026 alle 21:00 al Coliseum promette intensità e attenzione al dettaglio ... news-sports.it
Si è coperto la bocca per insultare mia moglie, non ha avuto il coraggio di dirlo in faccia. Dopo il fischio finale di Real Sociedad-Getafe, Juan Iglesias non ha usato mezzi termini in diretta tv. Le tensioni nate durante la partita sono continuate anche fuori dal c - Facebook facebook
Match Thread: Getafe vs Mallorca reddit
LaLiga, Getafe-Osasuna: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVScopri come seguire Getafe-Osasuna gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com