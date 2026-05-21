Getafe-Osasuna sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Azulones vittoriosi nell’ultima casalinga?
Sabato 23 maggio alle 21:00 si disputerà la partita tra Getafe e Osasuna. Un mese fa, l’Osasuna aveva 42 punti e sembrava sicuro della salvezza, ma una serie di quattro sconfitte consecutive ha complicato la situazione. L’ultimo incontro in casa del Getafe si è concluso con una vittoria della squadra locale. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono in attesa di conferma.
Un mese fa l’Osasuna sembrava più che tranquillo, con 42 punti già conquistati: l’incredibile innalzamento del livello di competitività delle zone basse unito a una serie di quattro sconfitte consecutive ha messo i Navarri in una condizione davvero poco piacevole. La squadra di Pamplona non è ancora certa della salvezza e l’ultima gara non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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