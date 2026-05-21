Getafe-Osasuna sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Azulones vittoriosi nell’ultima casalinga?

Notizia in breve

Sabato 23 maggio alle 21:00 si disputerà la partita tra Getafe e Osasuna. Un mese fa, l’Osasuna aveva 42 punti e sembrava sicuro della salvezza, ma una serie di quattro sconfitte consecutive ha complicato la situazione. L’ultimo incontro in casa del Getafe si è concluso con una vittoria della squadra locale. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono in attesa di conferma.