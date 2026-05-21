Getafe-Osasuna sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Navarri rischiano al Coliseum

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Getafe e Osasuna. Un mese fa, l’Osasuna aveva 42 punti e sembrava fuori pericolo, ma quattro sconfitte consecutive e un aumento della competitività delle zone basse della classifica hanno complicato la situazione per i Navarri. La sfida si svolge al Coliseum, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono al centro dell’attenzione prima del calcio d’inizio.

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Un mese fa l’Osasuna sembrava più che tranquillo, con 42 punti già conquistati: l’incredibile innalzamento del livello di competitività delle zone basse unito a una serie di quattro sconfitte consecutive ha messo i Navarri in una condizione davvero poco piacevole. La squadra di Pamplona non è ancora certa della salvezza e l’ultima gara non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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