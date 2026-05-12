Getafe-Maiorca mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Partita coperta al Coliseum?

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30 si disputerà la partita tra Getafe e Maiorca, prevista al Coliseum. Nel pomeriggio di domenica, il Getafe ha perso un’opportunità importante, anche se ha disputato una buona prestazione. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati annunciati, e le quote per scommettere sulla partita sono disponibili. La sfida si presenta decisiva per le rispettive classifiche di campionato.

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Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità numerica sul campo dell’Oviedo, ultimo in classifica, gli Azulones non sono riusciti a segnare nemmeno una volta e hanno così lasciato due punti molto importanti nella corsa al settimo posto, che vale la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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