Mercoledì sera alle 21:30 si gioca al Coliseum la partita tra Getafe e Maiorca, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono disponibili, e si attendono aggiornamenti sulla copertura dell’evento. Domenica, il Getafe ha perso una partita importante, nonostante abbia affrontato l’avversario con determinazione. La sfida di mercoledì rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in classifica.

Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità numerica sul campo dell’Oviedo, ultimo in classifica, gli Azulones non sono riusciti a segnare nemmeno una volta e hanno così lasciato due punti molto importanti nella corsa al settimo posto, che vale la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita coperta al Coliseum?

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