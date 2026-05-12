Getafe-Maiorca mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita coperta al Coliseum?

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera alle 21:30 si gioca al Coliseum la partita tra Getafe e Maiorca, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono disponibili, e si attendono aggiornamenti sulla copertura dell’evento. Domenica, il Getafe ha perso una partita importante, nonostante abbia affrontato l’avversario con determinazione. La sfida di mercoledì rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità numerica sul campo dell’Oviedo, ultimo in classifica, gli Azulones non sono riusciti a segnare nemmeno una volta e hanno così lasciato due punti molto importanti nella corsa al settimo posto, che vale la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

getafe maiorca mercoled236 13 maggio 2026 ore 21 30 formazioni ufficiali quote pronostici partita coperta al coliseum
© Infobetting.com - Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita coperta al Coliseum?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta al Coliseum?Nel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità...

Getafe-Maiorca (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones attendono la squadra di DemichelisNel pomeriggio di domenica il Getafe ha perso una grandissima occasione: nonostante abbia giocato una buona porzione di partita in doppia superiorità...

Temi più discussi: Pronostico Getafe-Maiorca: analisi e probabili formazioni 13/05/2026 La Liga; PREVIEW | Getafe vs Mallorca: team news, lineups, predictions (La Liga 13/05); Liga, finisce pari tra Mallorca e Villarreal, Athletic ko in casa; Sport in tv oggi (mercoledì 13 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming.

getafe maiorca getafe maiorca mercoledì 13Liga 2025-2026: Getafe-Maiorca, le probabili formazioniMercoledì sera alle 21.30 cerca punti salvezza il Maiorca, atteso dalla trasferta sul campo del Getafe che ancora sogna l'Europa League. sportal.it

getafe maiorca getafe maiorca mercoledì 13Pronostico Getafe-Maiorca: rispunta alla quinta voltaGetafe-Maiorca è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico In campo per obiettivi diversi, Getafe e Maiorca devono ancora chiedere a ... ilveggente.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web