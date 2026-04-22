Giornata mondiale Sicurezza sul Lavoro focus sulle vibrazioni nei cantieri | ad Avellino il seminario tecnico promosso da Formedil

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si è tenuto un seminario tecnico promosso da Formedil Avellino. L’evento si è concentrato sull’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei cantieri edili, coinvolgendo professionisti del settore e esperti in materia. La discussione ha affrontato le problematiche legate all’utilizzo di attrezzature che generano vibrazioni e le norme di sicurezza applicabili.

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema dell’esposizione a vibrazioni meccaniche nel settore delle costruzioni.L’appuntamento è in programma per martedì 28 aprile 2026, alle ore 9:30, presso la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Formedil Bari nell'ambito delle attività previste per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro presenta “Il colore delle emozioni”Secondo il rapporto INAIL 2025 in Puglia, sono cresciute le denunce di infortunio sul lavoro nel settore delle costruzioni: 1. Sicurezza nei cantieri: a Pieve a Presciano un seminario di livello nazionaleArezzo, 2 marzo 2026 – Giovedì 5 marzo, dalle ore 14:30 alle 19:00, la Tenuta La Pieve di Pieve a Presciano ospiterà il seminario "Promuovere la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ONCS – Celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro; Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, con la prevenzione si costruisce cultura; Seminario Omron per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Sicurezza sul lavoro: flash mob a Cremona per la Giornata Mondiale. Sicurezza sul lavoro: un Flash Mob a Cremona per la Giornata Mondiale.Studenti e Istituzioni insieme per la cultura della prevenzione UANDO: Martedì 28 aprile 2026, dalle ore 12:00 (durata complessiva circa 30 minuti). welfarenetwork.it Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith S.p.A.Livith S.p.A., realtà imprenditoriale fiorentina con sedi in Italia e all’estero e leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ambienti confinati, organizza il prossimo 28 ... gonews.it GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA Il futuro non si rimanda. Si costruisce oggi. Il pianeta lancia segnali sempre più chiari. La crisi climatica, l’inquinamento e le emergenze dei territori non possono più essere ignorati. Al governo di Giorgia Meloni, che fr - facebook.com facebook Giornata Mondiale della Terra. Tra i temi dell'edizione di oggi: la prima conferenza mondiale sulla transizione energetica al via venerdì in Colombia, e le minacce che incombono sulle api, essenziali per l'ecosistema. 14.50, Rai3 x.com