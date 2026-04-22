Giornata mondiale Sicurezza sul Lavoro focus sulle vibrazioni nei cantieri | ad Avellino il seminario tecnico promosso da Formedil

Da avellinotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, si è tenuto un seminario tecnico promosso da Formedil Avellino. L’evento si è concentrato sull’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei cantieri edili, coinvolgendo professionisti del settore e esperti in materia. La discussione ha affrontato le problematiche legate all’utilizzo di attrezzature che generano vibrazioni e le norme di sicurezza applicabili.

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema dell’esposizione a vibrazioni meccaniche nel settore delle costruzioni.L’appuntamento è in programma per martedì 28 aprile 2026, alle ore 9:30, presso la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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