Sicurezza sul lavoro | la CNA di Oristano lancia un piano per l’edilizia
La CNA di Oristano ha presentato un nuovo piano dedicato alla sicurezza nel settore edilizio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre i rischi. Il progetto si concentra su misure pratiche da adottare in cantiere e sull’attenzione alle malattie professionali spesso sottovalutate. Tra le questioni sollevate, ci sono i rischi invisibili che si nascondono tra le attività quotidiane e la necessità di evitare che le normative sulla sicurezza siano solo un adempimento formale.
? Domande chiave Come evitare che la sicurezza resti solo un documento nei cassetti?. Quali sono i rischi invisibili che fanno aumentare le malattie professionali?. Come si accede ai contributi per la formazione e i defibrillatori?. Perché la prevenzione in cantiere deve coinvolgere direttamente i lavoratori?.? In Breve Silvio Frongia riporta 416.000 infortuni e 792 decessi da dati Inail 2025.. Simona Guttuso illustra contributi Ebas per formazione e acquisto nuovi defibrillatori.. Marco Cherchi evidenzia calo infortuni edilizia nonostante crescita occupazione ultimi 5 anni.. Incontro tenutosi presso l'ex Istituto di Scienze Religiose in via Cagliari 181. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sicurezza sul lavoro: Cna Oristano lancia il piano di formazione per le imprese
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