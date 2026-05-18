Gerry Scotti trasmette valori culturali attraverso la televisione Il conduttore riceve la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione

L'Università degli Studi dell'Insubria ha deciso di assegnare una laurea honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane e rappresenta un riconoscimento per il percorso di un conduttore televisivo noto per il suo stile e il suo modo di trasmettere valori culturali al pubblico. Scotti, che ha condotto numerosi programmi di successo, riceverà il titolo durante l’evento ufficiale dell’ateneo.

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